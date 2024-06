Zaradi neurja s točo so v Radečah ostali brez vode

Približno 2500 prebivalcev občine Radeče je že dlje časa brez vode. V petkovem neurju s točo je bilo namreč poškodovanih več objektov, tudi glavni vodovod Jagnjenica, Radeče, Vrhovo, poročajo mediji.

Kot je razvidno iz sobotne objave na spletni strani Javnega podjetja Komunala Radeče, je dobava vode prekinjena zaradi poškodbe cevovodov, nastale med petkovim neurjem.

Podjetje je sicer danes dopoldne objavilo, da je bil cevovod saniran in so začeli postopno polniti vodovodni sistem, a je kmalu nato sporočilo, da so pri tem naleteli na novo okvaro cevovoda. »Sanacija poteka, zato je dobava vode ponovno prekinjena,« so zapisali.

Televizija Slovenija je poročala, da je brez vode približno 2500 prebivalcev občine, portal 24ur pa navaja, da vodo občanom zagotavljajo s pomočjo gasilskih cistern.