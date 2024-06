Zastoji na avtocestah, zaprt vozni pas ... Zapore tudi zaradi Maratona Franja

Zastoji in zamude na cestah so se nekoliko skrajšali. Na primorski avtocesti je zaradi delovne zapore še vedno gneča med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru, a se je zamuda z več kot ure in pol skrajšala na do 35 minut. Na štajerski avtocesti pa se razmere med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani umirjajo, zamuda traja še do pet minut.

Kot je razvidno iz objave Prometno-informacijskega centra za državne ceste, je danes na primorski cesti zaradi nujnega popravila dilatacije zaprt vozni pas med Logatcem in Uncem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je mogoč po regionalni cesti Vrhnika-Logatec-Unec.

Štajerska in Dolenjska

Na štajerski avtocesti je medtem zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, predvidoma do 18. ure.

Prometno-informacijski center opozarja še na začasne zapore cest zaradi kolesarske prireditve Maraton Franja. Na glavni cesti Novo mesto-Metlika bo do 21. ure zaprt odsek Dolnja Težka Voda-Vinja vas. Obvoz je urejen po poti Jugorje-Semič-Ručetna vas-Podturn-Soteska-Straža-Novo mesto in obratno.

Do 22. ure sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone.