V požaru zagorelo 5 avtomobilov. Bralka Joži: »Vrata odprta, po tleh ogromno vode, smrdi po zažgani kovini ...«

V soboto, 8. junija, nekaj po 19.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v garažni hiši za Bežigradom. Ugotovljeno je bilo, da je zaradi tehnične napake zagorelo osebno vozilo, požar pa se je nato razširil še na 5 vozil, parkiranih v bližini.

Prav tako je nastala materialna škoda na objektu, ki skupaj z vozili znaša več tisoč evrov. Policisti so opravili ogled kraja požara in pri tem niso odkrili znakov kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Na nas se je obrnila bralka Joži, ki je ob prihodu domov doživela neprijetno presenečenje, saj je bila prejšnje dni odsotna. »Pridem v garažo, vrata odprta, po tleh ogromno vode, smrdi po zažgani kovini … In ravno pride en sosed domov in mi pove, da sta včeraj dva avta v garaži zgorela.«

Gasilci so ukrepali hitro in uspešno

Fotografije dogodka so na svojem Facebookovem profilu delili gasilci črnuškega društva.

»Ekipi PGD Črnuče in ostalim, ki so pomagali … Iskreno hvala za intervencijo,« je zapisal eden od komentatorjev pod objavo. Napovedal je tudi, »da bodo pravne službe preverile kredibilnost dokumentacije, vezane na požarno varnost objektov naselja, in da se bo ponovno preverilo, zakaj se ni za omenjeno naselje izvedel izvoz /uvoz iz garažne hiše tudi na vzhodni strani, čeprav je bilo po prvotnem projektu to predvideno.«