Milijonska nakazila družbe Gen-I posameznikom … Celo v višini 20 milijonov evrov

V družbi Gen-I, največjem trgovcu z elektriko v državi, so opozorili, da gre pri prikazih njihovih izjemno visokih nakazil fizičnim osebam za sistemsko napako v delovanju prenovljene aplikacije Erar, ki jo je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) danes predstavila javnosti. V podjetju pozivajo h kar najhitrejši odpravi napake.

Po današnji predstavitvi prenovljene aplikacije Erar je več medijev ob uporabi orodja poročalo o nenavadno velikem številu nakazil Gen-I fizičnim osebam, med njimi tudi takih z izjemno visokimi zneski, v enem primeru celo v višini 20 milijonov evrov. »Tovrstna nakazila domnevnim fizičnim osebam razumljivo vzbujajo sume glede upravičenosti takih transakcij,« se zavedajo v trgovcu z elektriko.

Po prvi analizi, ki so jo izvedli v družbi, so ugotovili, da gre pri tovrstnih prikazih očitno za napako v delovanju sistema Erar. »Ta žal povsem neupravičeno meče slabo luč na transparentno poslovanje družbe Gen-I,« so v podjetju zapisali v sporočilu za javnost.

Sistem Erar

Sistem Erar v primerih, ki so bili do zdaj izpostavljeni v javnosti, številna nakazila pravnim osebam prikazuje kot nakazila fizičnim prejemnikom, so izpostavili v Gen-I. Po njihovih navedbah so o tovrstnih napakah v preteklosti že opozarjali prek odgovorov na posamezna novinarska vprašanja. Ob prvem pregledu izpostavljenih transakcij ugotavljajo, da gre v vseh primerih za identično napako prikaza podatkov, ko se prikaz objavljenih podatkov ne ujema z dejanskimi podatki pri izvršitvi plačil.

»Tako v preteklih primerih napačnih objav kot danes ne moremo prevzemati odgovornosti za sistemske napake Erarja, ki sprožajo negativno publiciteto v povezavi s podjetjem Gen-I,« so opozorili. Sprašujejo se tudi, kdo bo zavezancem zaradi objave napačnih podatkov, ki je posledica sistemskih napak, poravnal škodo zaradi okrnitve poslovnega ugleda, ki jo takšen napačen prikaz podatkov povzroča.

Pri transakciji z 28. marca 2022 v znesku 20 milijonov evrov je v Erarju to nakazilo razvidno kot plačilo neznani fizični osebi. »Gre za očitno napako v prikazu podatkov na strani izvajalca objave Erar, saj gre za plačilo glavnice za obveznice GE02 Centralni klirinško depotni družbi (KDD),« so jasni v Gen-I.

Skladno z julija 2018 javno objavljenim prospektom za uvrstitev obveznic družbe Gen-I v trgovanje na organiziranem trgu, je bila družba namreč zavezana izplačati glavnico obveznic 28. marca 2022. Skupna nominalna vrednost celotne izdaje obveznic je znašala 20 milijonov evrov, kolikor je tudi vrednost omenjenega nakazila KDD. To so potrdili z izpisom potrdila o nakazilu.

Po opravljeni analizi v medijih izpostavljenih transakcij zagotavljajo, da so bile vse opravljene na enak način in z enakimi vnosnimi podatki.

V Gen-I obžalujejo

V Gen-I obžalujejo, da je v prenovljeni aplikaciji Erar očitno prišlo do velikega števila napačnih zapisov, saj da ti »namesto transparentnosti transakcij zaradi napačnega zapisa podatkov ustvarjajo veliko zmedo, ki nekaterim spletnim anonimnežem zdaj ponuja odlično podlago za ustvarjanje zavajajočih lažnih objav, v katerih lahko kot dokaz za sicer popolnoma izmišljene neresnične trditve o milijonskih nakazilih fizičnim osebam citirajo kar Erar oziroma objavljajo zaslonske slike s te aplikacije«.

Skrbnika in upravljavca sistema Erar pozivajo, naj tovrstne napake v sistemu v najkrajšem možnem času odpravi. V primeru nadaljnjih napačnih objav podatkov pa napovedujejo, da bodo primorani uporabiti vsa pravna sredstva za zaščito poslovnega ugleda družbe.