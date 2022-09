Zaradi mamil končala v priporu

Ljubljanski kriminalisti so na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišni preiskavi na območju Viča in v okolici Medvod. Pri 23- in 44-letniku so našli in zasegli različne snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge, zato ju bržkone čaka kazenski postopek.

Tako so odkrili več kot kilogram rjave prašnate snovi (domnevno gre za heroin), nekaj čez sto gramov bele prašnate snovi (sumijo, da gre za kokain) ter štiri manjše zavojčke snovi, za katero sumijo, da gre za prepovedane snovi v športu. Prav tako so

zasegli več tisoč evrov gotovine ter pripomočke za preprodajo prepovedane droge.

Obema osumljencema so odvzeli prostost in ju privedli pred preiskovalnega sodnika ljubljanskega okrožnega sodišča zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi.

Kot so še dodali na ljubljanski policijski upravi, je preiskovalni sodnik zoper oba odredil pripor.