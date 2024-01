Zapornik, ki je oktobra pobegnil izpred ljubljanskega UKC, spet v slovenskem zaporu

Slovenski policisti so v petek v Berlinu prevzeli pobeglega zapornika, ki ga je nemška policija tam prijela 8. novembra lani na podlagi podatkov slovenske policije in mednarodnega policijskega sodelovanja na področju iskanja oseb, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Zapornik je v začetku oktobra pobegnil izpred UKC Ljubljana.

Policisti so ga ob vrnitvi v državo predali pravosodnim organom. Obsojeni je pobegnil 5. oktobra, ko so ga v spremstvu pravosodnega policista pripeljali pred Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, kjer naj bi imel pregled. Ko je zapuščal vozilo, se je pognal v beg, pri čemer mu je na pomoč priskočil pomočnik na motornem kolesu. Policisti neznano osebo, ki mu je pomagala pri begu, še vedno preiskujejo.

Policisti so ga ob vrnitvi v državo predali pravosodnim organom. FOTO: Blaž Samec

Prestaja 10-letno zaporno kazen

»Ko je bil obsojenec med vožnjo na motornem kolesu, ga je pravosodni policist uspel zaustaviti, a je nato pobeg nadaljeval s hitrim tekom. Policist je potem izvedel zasledovanje, a je obsojenec s pomočnikom na motornem kolesu zopet uspel pobegniti,« so v začetku oktobra sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Obsojeni prestaja enotno 10-letno zaporno kazen zaradi različnih kaznivih dejanj, in sicer zaradi poskusa umora, nasilništva, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo ter nasilja v družini. V času pobega je že prestal 80 odstotkov kazni. V preteklosti je kazen že prestajal v svobodnejšem režimu in koristil zunajzavodske ugodnosti, med epidemijo covida-19 pa je bil tudi na prekinitvi prestajanja zaporne kazni.