Pobeg iz najstrožje varovanega zapora: celico narkokralja našli prazno

V Ekvadorju so izredne razmere, na ulicah je namreč eden najbolj iskanih kriminalcev in vodja vplivnega narkokartela Los Choneros Jose Adolfo Macias, znan kot Fito. Ta je bil leta 2011 zaradi organiziranega kriminala, trgovine z drogami in umora obsojen na 34 let, a mu je v nedeljo uspelo pobegniti iz najstrožje varovanega zapora v mestu Guayaquil.

Potem ko so njegovo celico našli prazno, sta se policija in vojska pognali v lov za narkokraljem. Po prvih ugotovitvah naj bi 44-letni Fito imel pomoč dveh uslužbencev zapora, ki so ju oblasti že aretirale. Pobegniti mu je uspelo že leta 2013, tedaj so ga ujeli po treh mesecih.

34 let bi moral odsedeti.

Izbruhnili nemiri

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je zaradi nemirov, ki so po pobegu izbruhnili v več zaporih, razglasil 60 dni izrednih razmer. Po njegovem prepričanju bodo posebna pooblastila varnostnim pomagala v boju s kriminalci. Od ponedeljka so tako na ulicah vojaki, ki policiji pomagajo iskati izjemno nevarnega ubežnika. Ponoči velja prepoved gibanja na prostem, pravica do zbiranja je omejena.

V zaporih šestih ekvadorskih pokrajin od 24 so izbruhnili nemiri, nekaj paznikov so zaporniki zajeli za talce. Po razglasitvi izrednih razmer so v obalnem mestu Machala ugrabili tri policiste, še enega pripadnika policije so v avtomobilu brez registrskih tablic ugrabili v prestolnici.

Ekvador je že več let v primežu nasilja. V državi se za prevlado spopadajo tolpe, povezane z mehiškimi in kolumbijskimi narkokarteli. Spopadi se odvijajo tudi v zaporih, kjer imajo mafijski šefi, kot je Fito, velik vpliv. Od leta 2021 je bilo ubitih okrog 460 zapornikov.