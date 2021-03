Drama v domu starejših občanov v Žalcu

Popoldne okoli 18. ure je zagorelo v Domu Nine Pokorn Grmovje v Žalcu. To je sporočil tiskovni predstavnik Gasilske zveze Žalec. Po dosedanjih informacijah je požar izbruhnil na oddelku za dementne, eno osebo pa so zaradi opeklin prepeljali v bolnišnico. Požar so gasilci že pogasili, trenutno pa iščejo morebitna dodatna žarišča.Zaposleni so nemudoma evakuirali devet oskrbovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci iz PGD Velika Pirešica, Ponikva pri Žalcu, Zavrh pri Galiciji, Žalec in Gotovelj. Zavarovali so kraj dogodka ter iz požara rešili dve poškodovani oskrbovani osebi, ki sta utrpeli opekline. Reševalci NMP Žalec in Celje so ju oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico. Gasilci so požar pogasili ter prezračili in pregledali ves objekt. V pripravljenosti so bili tudi gasilci PGD Levec.Direktor domaje povedal, da si je ena izmed stanovalk na oddelku za dementne prižgala cigareto, potem pa sta zagorela posteljnina in vzmetnica. Zaposleni so se zelo hitro odzvali in so sami pogasili požar. Stanovalka je utrpela manjše opekline na rokah.