Zadrogiran napadel policiste: videl je ljudi, ki ga preganjajo

Mahal z olfa nožem

Dejal je, da prepovedanih substanc, ki mu očitno škodijo, ne bo več užival.

Na celjskem sodišču se je z izrekom varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja končalo sojenje državljanu Bosne in Hercegovine, 22-letnemu, ki je v velenjskem podjetju SZM zaposlen za določen čas. Zelenkić, ki je na začasnem delu v Sloveniji do septembra 2022, je novembra lani v Velenju kršil javni red in mir ter se z nožem zoperstavil več policistom, ki so ga poskušali umiriti in vkleniti.V času dejanja je bil neprišteven in se ni zavedal svojih ravnanj, je tožilstvo zapisalo na osnovi podanega psihiatričnega mnenja, ki pa ga je moral izvedenec dr.med postopkom večkrat dopolniti. A slednji je ocenil in tak predlog podal tudi sodišču, da se Zelenkić lahko zdravi s prostosti, torej zgolj ambulantno, in ne v zaprti psihiatrični ustanovi, saj naj ne bi predstavljal nevarnosti za okolico in dejanja, če se bo ustrezno zdravil, tudi ne bo ponovil.Spomnimo, da je tožilstvo obtožnico zoper Zelenkića spisalo po končani preiskavi dogodka 11. novembra lani v Velenju, ko je na tamkajšnji avtobusni postaji kršil javni red in mir. Zaradi psihotične motnje, ki je bila posledica zaužitja večje količine prepovedanih drog, in sicer amfetamina, je imel Zelenkić občutek, da ga nekdo preganja. Kot je poudarila tožilka, je tisti dan videl več ljudi, ki naj bi mu želeli škodovati, on pa je pred njimi bežal. Ko so na avtobusno postajo prišli policisti, in ko je slišal zvok policijske sirene, se je pognal v beg proti Titovemu trgu.Ko sta ga dva policista dohitela, jima je grozil, da ju bo ubil, in proti njima zamahoval s tapetniškim oziroma olfa nožem, in to kljub ukazu, naj se ustavi. Ko sta za njim stekla še druga dva policista, je grozil tudi njima, in ko je tretji policist uporabil paralizator, ki pa je zatajil, je tekel še proti policistki in jo z roko, v kateri je držal tudi nož, udaril po desni strani glave, da je padla po tleh in se lažje poškodovala. Zatem je znova zamahnil proti enemu od policistov, vmes pa ob tla vrgel še radijsko postajo in jo uničil. Policisti so ga obvladali šele, ko so vanj izstrelili nekaj nabojev.Po incidentu so poškodovanega Zelenkića odpeljali na zdravljenje v celjsko bolnišnico, od tam pa na forenzični oddelek mariborske psihiatrije. Včeraj je bila na sodišču zaslišana predstavnica podjetja SZM, v katerem je Zelenkić začasno zaposlen. Kot je povedala, je ta še vedno v delovnem razmerju, urejeno ima obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ker je dejala, da je tudi pri sodelavcih priljubljen in da ni ovir, da se ne bi mogel ambulantno zdraviti, saj ima še vedno tudi začasno bivanje, je sodnica sledila predlogu tožilstva, s katerim se je strinjala tudi obramba. Zelenkić pa je na sodišču znova poudaril, da obžaluje dejanje, in se opravičil prizadetim. Hkrati je dejal, da prepovedanih substanc, ki mu očitno škodijo, ne bo več užival.