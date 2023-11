Zadeli v vrh drevesa, dva otroka hudo poškodovana: to je pokazala policijska preiskava

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so zaključili dlje časa trajajočo preiskavo okoliščin hude nesreče, ki se je 23. avgusta 2023 v popoldanskem času zgodila med spustom po jeklenici na Bovškem med Krnico in Kaninom.

Zadeli v vrh drevesa, dva otroka hudo poškodovana

Tako so ugotovili, da je spust po jeklenici izvajala ena od gospodarskih družb, ki se ukvarja tudi s tovrstno športno dejavnostjo. Omenjenega spusta se je poleg vodičev udeležila skupina oseb (med njimi dva otroka). Udeleženci spusta so se po omenjeni jeklenici spuščali posamično. Kasneje je vodnik v navezi pripel še tri udeležence spusta in se z njimi vred spustil po jeklenici. Po približno 100 metrov spusta se je jeklenica zaradi prekomerne teže udeležencev podala do te mere, da je naveza med spustom zadela v vrh drevesa na omenjeni trasi.

Proti organizatorju, 50-letnem osumljencu, so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma povzročitve splošne nevarnosti.

Udeleženci so zadeli v vrh drevesa, pri čemer je bil otrok, državljan Madžarske, huje telesno poškodovan, prav tako je bila huje poškodovana druga mlajša udeleženka iz Slovenije. 41-letna državljanka Nemčije je bila lažje poškodovana. Po trku v drevo so nadaljevali spust do konca jeklenice, kjer so poškodovane osebe sneli z jeklenice in jim nudili prvo pomoč. Na kraju so kasneje posredovali tudi reševalci GRS Bovec in NMP ZD Tolmin, ki so oskrbeli poškodovane osebe in jih prenesli do helikopterja. Dve poškodovani osebi so nato s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, eni osebi pa je bila zdravniška pomoč nudena v šempetrski bolnišnici.

Policija je o nesreči obvestila tudi pristojne pravosodne organe, prav tako so novogoriški kriminalisti pri preiskavi sodelovali tudi s pristojno delovno inšpekcijsko službo. Prav tako je policija o vseh ugotovitvah nezgode obvestila regijsko koordinacijo inšpektorjev. Predkazenski postopek je usmerjalo novogoriško Državno tožilstvo.

