V dolini Krnice, med Kaninom in Rombonom, kjer je eden največjih zipline parkov v Srednji Evropi in največji v Sloveniji, so se v sredo med spustom po jeklenici poškodovale tri osebe, poročajo z novogoriške policijske uprave. Po prvih zbranih podatkih se je nesreča zgodila približno sto metrov od starta, ko so osebe zadele vrh drevesa. Otrok iz Madžarske se je menda lažje poškodoval, otrok iz Slovenije in 41-letna Nemka pa huje. Po naših neuradnih informacijah se je devetletni deček iz Madžarske udaril, 41-letna državljanka Nemčije ima poškodbo medenice, najhuje pa se je poškodovala 11-letna ...