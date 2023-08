Poškodovala sta se na zipline progi nad Bovcem in končala v UKC Ljubljana

Ob 16.56 sta se na zipline progi nad Bovcem poškodovali osebi. Reševalci GRS Bovec in NMP Tolmin so osebi na kraju oskrbeli in prenesli do helikopterja. Posadka GRS Brnik s helikopterjem SV ter helikopter HNMP je poškodovani osebi prepeljal v UKC Ljubljana. O dogodku je bila obveščena policija, so navedli na upravi za zaščito in reševanje.