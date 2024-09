Za strelca iz Šmihela odrejen pripor

Okrožno sodišče v Novem mestu je odredilo pripor za 51-letnika, ki je v nedeljo popoldne streljal v romskem naselju Šmihel v Novem mestu, pri čemer je ranil otroka. Tožilstvo je pripor predlagalo zaradi bojazni, da bi storilec vplival na priče in ponovil kaznivo dejanje, sodišče pa je predlogu sledilo.

Kot smo pisali, je v romskem naselju Šmihel pri Novem mestu domačin po sporu z drugo romsko družino zgrabil za pištolo in streljal. Krogla je nazadnje zadela osnovnošolsko deklico, ki je 51-letnik sicer ni ciljal, jo je pa tako poškodoval, da so jo morali odpeljati na urgenco. K sreči deklica ni v smrtni nevarnosti.

Tožilstvo je pripor za 51-letnika predlagalo zaradi bojazni, da bo vplival na priče in ponovil kaznivo dejanje, sodišče pa je predlogu sledilo.

Kmalu potem, ko je zablodela krogla zadela osemletnico, je na hiši strelca izbruhnil požar, po predvidevanjih policije pa je šlo za maščevalni odziv prebivalcev naselja na streljanje.

Policisti so na kraju dogodka prijeli osumljenca in mu odvzeli prostost. Naknadno so prispeli še gasilci, ki so požar stanovanjske hiše omejili in pogasili.

V ponedeljek je nato v naselju znova zagorelo. Neuradno je zaradi maščevanja znova zagorela hiša 51-letnika, česar pa na policiji za STA niso mogli ne potrditi ne zanikati.