Trije dnevi – trije požigi in strelski obračun, v katerem jo je skupila nič kriva osemletna Natalija. Glede na to, da je Dušan Brezar izstrelil pet nabojev, bi bila lahko strelska bilanca še bolj tragična, saj je streljal v skupino bežečih Romov. Ob tem se potrjuje misel novomeškega župana Gregorja Macedonija, da so Romi sami sebi največja grožnja in da je tisti, ki je najbolj odgovoren za takšno stanje, država s svojim neukrepanjem. Včeraj zjutraj so se v novomeškem romskem naselju Šmihel mudili policisti in kriminalisti. Raziskovali so, zakaj je gorela hiša, ki je last Brezarja, torej Roma,...