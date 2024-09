V romskem naselju Šmihel na Dolenjskem gori stanovanjski objekt, nam je sporočil bralec. To je že drugič v nekaj dneh, da iz omenjenega romskega naselja poročajo o incidentu.

Zagorela je stanovanjska hiša, so za N1 potrdili na Policijski upravi Novo mesto. Na terenu so gasilci in policija.

Zakaj je zagorelo, še ni znano, prav tako ne, ali je morebiti kdo poškodovan.