Za sabo pustili lasuljo, sekiro in plastično pištolo

Po mnenju ljubljanske tožilke Maje Ulčar ni dvoma, da je 33-letni srbski državljan Miljan Božilov t. i. storilec številka tri, eden od roparjev, ki so 20. junija lani ob 18.07 vkorakali v prodajalno Slowatch v Čopovi ulici v Ljubljani in odnesli vrsto dragocenih ur. Včeraj so bile namreč na ljubljanskem okrožnem sodišču na vrsti sklepne besede v primeru ropa, med katerim je oborožena trojica razbila vitrine in zbežala s 17 hubloti in 31 breitlingi v skupni vrednosti natanko 262.174,33 evra. Sodnici Urški Zorko je tožilka predlagala, naj Božilova pošlje na hladno za pet let, nato pa za enako dobo še izžene iz Slovenije ter ...