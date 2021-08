Z mosta odvrgel gorečo gumo

Polil z vnetljivo tekočino

Izjemno neslano šalo, ki bi se lahko končala zelo hudo, celo tragično, si je v noči na petek nekdo privoščil na račun voznikov na hitri cesti v Mariboru pred izvozom Pobrežje. Na vozišče je namreč odvrgel gorečo pnevmatiko.»Neznani storilec je okoli polnoči na mostu za pešce z vnetljivo tekočino polil in nato zanetil avtomobilsko pnevmatiko in jo gorečo odvrgel na vozišče hitre ceste H2, v bližini izvoza za Pobrežje. Z ročnim gasilnim aparatom jo je pogasil eden od naključnih voznikov, dokončno pa gasilci. Po do zdaj zbranih obvestilih ni bil nihče neposredno ogrožen. Policisti storilca kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti še iščejo,« je sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.Kot je dodal, bi lahko imelo dejanje tragične posledice za uporabnike hitre ceste. »Hitrosti vožnje so na takih cestah relativno visoke, zato bi ob trčenju v avtomobilsko pnevmatiko ali pa ob umikanju lahko prišlo do izgube oblasti nad vozilom in seveda do prometne nesreče,« je povedal in dodal, da bo policistom dobrodošla vsaka informacija o tem dejanju ali storilcu, občani pa jo lahko sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.