Z artikli pobegnil iz trgovine, a ga je policija kmalu izsledila

Policiste so v torek nekaj pred 18. uro obvestili, da naj bi iz prodajalne v Trebnjem nekdo odtujil večje število artiklov in pobegnil skozi izhod, ki ni namenjen strankam.

Takoj so se odzvali in na podlagi opisa 27-letnega storilca izsledili ter prijeli v Trebnjem. Ukradene predmete so mu zasegli in jih vrnili osebju prodajalne, poroča PU Novo mesto.

Dodali so še, da bodo osumljenca kazensko ovadili.