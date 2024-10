Z 12-letnikom je hudo, vanj je trčil dve leti starejši fant

V soboto ob 22.37 so na PU Koper dobili prijavo, da je v Izoli otroka zbil skuterist. V 12-letnika na skiroju je trčil 14-letni fant na skuterju. 12-letnika so huje poškodovanega odpeljali v SB Izola (zlom noge), policisti pa zbirajo obvestila o dogajanju.

Pester vikend

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjem vikendu intervenirali v 172 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 384 klicev. Obravnavali so 55 prometnih nesreč z materialno škodo, 1 s hujšimi in 2 z lažjimi poškodbami, zasegli so 2 vozili. S področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom, 8 tatvin in 1 drzno tatvino, zaradi kršitve javnega reda in miru je bilo 14 intervencij.