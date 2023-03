Vsega je bilo konec v trenutku: oba sta bila pokončana s kroglo

V ponedeljek okoli 10. ure so policiste obvestili o najdenih kadavrih dveh volkov na območju Ribnice. »Policisti so opravili ogled kraja najdbe, kjer je bilo ugotovljeno, da sta bila ustreljena,« so sporočili iz PU Ljubljana.

Kadavra sta bila odpeljana na Inštitut za patologijo, kjer bo opravljen pregled.

Zbiranje obvestil v zvezi suma storitve kaznivega dejanja še poteka, o vseh okoliščinah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali v poročilu.

Več preberite v sredini tiskani izdaji Slovenskih novic in na našem portalu.