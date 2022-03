Voznik pozitiven na testu, zasegli tudi posušene zelene rastlinske delce

Policisti PP Idrija so v torek v večernih urah, na območju Idrije, obravnavali voznika osebnega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog.

Rezultat je bil pozitiven na prepovedane droge (kanabis), zato so vozniku odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je voznik odločno odklonil.

Policisti so mu prepovedali vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Prav tako so mu zasegli tudi posušene zelene rastlinske delce, za katere sumijo, da gre za konopljo.