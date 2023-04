Voznica (78) izgubila nadzor nad vozilom in povzročila nesrečo

V četrtek nekaj po 15.30 so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenji vasi pri Artičah, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 78-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil, za volanom katerega je sedel 20-letni voznik. Lažje poškodovano potnico iz vozila 20-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, so sporočili iz PU Novo mesto.