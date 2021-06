Poškodovanko in partnerja odpeljal helikopter

Ob 14.21 si je pri sestopu pod Vrhom Zelenic, občina Bovec, tuja planinka zlomila nogo.



Posredovali so reševalci GRS Bovec in vojaški helikopter z dežurno ekipo za reševanje v gorah.



Poškodovanko in partnerja je prepeljal v jeseniško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: