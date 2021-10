Vozil prehitro in zgrmel s ceste, sopotnik hudo poškodovan

Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Otočcem in Paho v nedeljo nekaj pred 7. uro dopoldan. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti na spolzki cesti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil.



Hudo poškodovanega 24-letnega potnika v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.