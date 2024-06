Vlomi v Ljubljani se kar vrstijo, kaj se dogaja?

Ljubljanska Policijska uprava je v zadnjih 24 urah med drugim na področju kriminalitete obravnavala 2 drzni tatvini, 13 tatvin, 6 vlomov (v treh primerih je ostalo pri poskusu), goljufijo in 4 primere poškodovanja tuje stvari.

Na območju Male Gore je bilo vlomljeno v dve počitniški hišici, od koder je bila odtujena oprema in kolo. Materialna škoda znaša okoli 1000 evrov.

V Šiški so zlikovci vlomili v vrtno lopo, iz katere so ukradli orodje in opremo. Materialna škoda znaša nekaj tisoč evrov.

Tudi na območju Most je bilo vlomljeno v dva poslovna prostora, od koder je bila odtujena gotovina. Materialna škoda znaša okoli 1300 evrov.

Bodite previdni

Največ vlomov se zgodi v času, ko so ljudje v službi, vrhunec pa dosežejo v času počitnic. Da bi nepridipravi težje prišli do vaše trdo prigarane lastnine, se organizirajte vnaprej, preden bo prepozno.

Sprehodite se okoli svojega doma in bodite pozorni na šibke točke, kot so ranljiva okna, ki ponujajo pogled na dragocenosti - na primer televizijo. Preventivno lahko storite tudi kaj od sledečega: