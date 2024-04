Eden dostavljavki strgal iz rok paket, druga prodajalki z vratu strgala verižico

V petek, okoli 130.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini v Mostah. Ugotovljeno je bilo, da je neznanec pritekel do dostavljavke paketov, ki je ravno predajala paket in ji ga strgal iz rok, nato pa s kraja pobegnil. Opis: moški star okoli 40, visok okoli 190 cm, črnih kratkih las, imel je črno brado, oblečen je bil v temna oblačila.

Včeraj, okoli 21. ure so bili obveščeni o drzni tatvini v Mostah, kjer je neznana storilka pristopila do oškodovanke, jo ogovorila in ji z vratu strgala verižico, nato pa s kraja zbežala. Opis: ženska stara okoli 20 let, suhe postave, temnih las. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Včeraj okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Grosuplja. Ugotovljeno je bilo, da je v petek, okoli 14. ure, do hiše oškodovanke pristopil neznanec in se predstavil kot delavec gradbenega podjetja. S pogovorom je zamotil oškodovanko, medtem pa je drugi storilec vstopil v hišo in iz nje odtujil nakit in gotovino. Opis: moški star okoli 40 let, visok okoli 180 cm, srednje postave. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev storilca in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.

Včeraj, okoli 23. ure pa se je drzna tatvina zgodila v centru Ljubljane. Ugotovljeno je bilo, da je moški oškodovanko prosil za drobiž, med tem pa ji je iz denarnice iztrgal gotovino in s kraja pobegnil. Na podlagi informacij oškodovanke so policisti v bližnji stavbi prijeli 41-letnega državljana Slovenije, ki so mu bili odtujeni predmeti zaseženi. Zoper njega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.