Huda nesreča, pet poškodovanih

Ob 14.02 sta pri Zagorici pri Velikem Gabru, občina Trebnje, trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovalo pet oseb.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj, odklopili akumulatorja vozil in nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev ZD Novo mesto ter pri oskrbi in prenosu poškodovanih do reševalnega vozila.

Reševalci so jih prepeljali v novomeško bolnišnico.

Gasilci in delavci Komunale Trebnje so počistili cestišče, piše uprava za zaščito in reševanje.

Ob 15.20 pa so na lokalni cesti med Domžalami in Trzinom, občina Domžale, verižno trčila tri osebna vozila. Ena oseba se je poškodovala.

Reševalci so jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje vozil ter z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine.