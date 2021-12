Velika iskalna akcija v občini Šentjur: iskanje starejše osebe prekinili

Ob 14.43 je na območju naselja Razbor, v občini Šentjur, potekala iskalna akcija za starejšo osebo. V iskanju so sodelovali gasilci PGD Lokarje in Dramlje ter vodniki reševalnih psov za iskanje pogrešanih Kinološke zveze Slovenije in ZRPS Gorenjska in Ljubljana, poročajo na upravi za zaščito in reševanje.

Akcijo so zaradi noči prekinili in jo bodo nadaljevali jutri.