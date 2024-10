Velik požar v Žalcu jim je uničil ostrešje hiše in mansardo, preostali del ni primeren za bivanje (FOTO)

Iz Gasilske zveze Žalec so sporočili, da so bili v ponedeljek ob 17.19 obveščeni o požaru stanovanjske hiše v Žalcu, ko je zagorelo v mansardi.

Po prejemu informacije o dogodku so bila aktivirana prostovoljna gasilska društva Žalec, Vrbje, Gotovlje in Griže. Skupno je v intervenciji sodelovalo 49 gasilcev z 11 gasilskimi vozili. Požarno stražo po požaru so izvajali gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Žalec.

FOTO: GZ Žalec.

Intervencija se je zaključila ob 19.15.

V požaru sta bila popolnoma uničena ostrešje hiše in mansarda, preostali del hiše pa ni primeren za bivanje. Za stanovalce je poskrbela Civilna zaščita Žalec, ki jim je zagotovila začasno namestitev.