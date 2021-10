Vandali zmetali smerokaze kar v Muro

Domačini so jih postavili za še večjo prepoznavnost lokalnih zanimivosti.

V Javnem zavodu za turizem, kulturo in šport Beltinci si po svojih močeh prizadevajo za višjo raven turizma v občini. Poleg beltinskega gradu in parka iz 13. stoletja so zanimive še župnijska cerkev sv. Ladislava ter druge naravne in turistične zanimivosti po vaseh, za katere skrbijo krajevne skupnosti in društva v vaseh. Na ravni javnega zavoda so v Lipi na ogled prekmurska domačija in Otok ljubezni v Ižakovcih ter seveda neokrnjena narava z reko Muro in murskimi ravnicami ter urejenimi pešpotmi.Za večjo razpoznavnost se je javni zavod odločil postaviti nove smerokaze, namestili so jih ob kolesarskih in gozdnih poteh na levem in desnem bregu reke Mure, in sicer na območju Otoka ljubezni v Ižakovcih, na območju Tulipani, broda pri Ciglarskem naselju na Melincih in pri privezu čolnov pri dokležovskem mostu. Prav gotovo je bil namen zavoda dobronameren, kajti to območje obišče veliko domačinov in turistov ter izletnikov od vsepovsod. Ob reki Muri najdejo mir, zadovoljstvo in sprostitev.Od postavitve pa je ostalo celih le nekaj tabel, nad preostalimi so se znašli objestneži. V zavodu so ogorčeni in jezni na tiste, ki uničujejo tuje premoženje, saj, kot pravijo, gre za nerazumljivo in zavrženo početje posameznika ali več njih.