V središču Ljubljane požar popolnoma uničil avtomobil, policija razkriva, kaj se je zgodilo

V Ljubljani je bil v jutranji konici zaradi gorečega vozila promet močno oviran v podhodu na križišču Šmartinske, Topniške in Vilharjeve ceste proti Bežigradu. Avtomobil so pogasili gasilci, na kraj dogodka pa je prišla policija.

S PU Ljubljana so nam sporočili, da so bili nekaj pred 7. uro obveščeni o požaru vozila na Šmartinski cesti v Ljubljani. Policisti so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila.

Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili.

Po do sedaj znanih podatkih je vozilo zagorelo zaradi okvare na vozilu.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.