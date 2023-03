V požaru nastalo za 20.000 evrov škode (FOTO)

V nedeljo okoli 18. ure je zagorel pomožni lesen objekt na območju Radovljice. Požar na zunanjem delu objekta in ostrešju so pogasili gasilci. V notranjosti objekta ni gorelo. Policisti so kraj zavarovali in opravili ogled. Po do zdaj zbranih podatkih je zagorela izolacija dimnika. Materialna škoda znaša do 20.000 evrov, so sporočili s policije.

Policisti še zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še navedli na Policijski upravi Kranj.