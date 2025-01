V Mariboru vozil pijan, a to še ni bilo vse

V soboto so policisti policijske postaje Maribor I imeli v postopku voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, in bil tudi pod vplivom alkohola, saj je preizkus pokazal 0,38 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi tega so mu vozilo zasegli in mu izdali tudi plačilni nalog.

Prav tako v soboto, so policisti policijske postaje Slovenska Bistrica imeli v postopku voznika neregistriranega mopeda. Ugotovljeno je bilo, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so zoper voznika podali obdolžilni predlog in mu zasegli moped.