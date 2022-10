V Ljubljani pijan sedel na kolo in padel

V torek nekaj pred 18. uro so policiste obvestili o prometni nesreči na Šmartinski cesti v Ljubljani, v kateri je bil samoudeležen kolesar.

Ugotovili so, da je vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,88 mg/l), nato pa padel in se lažje poškodoval.

Povzročitelja čaka prekrškovni postopek.