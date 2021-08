V Kolpi utonil 19-letnik

V nedeljo ob 14.58 so kopalci na plaži reke Kolpe pri naselju Dol (občina Kočevje) iz vode izvlekli utapljajočega se 19-letnika. Gasilci PGD Predgrad so ga poskusili oživiti, posredovali so tudi reševalci NMP Kočevje, vendar nesrečniku žal niso mogli pomagati, poroča uprava za zaščito in reševanje.

