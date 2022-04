V glavnem mestu tekla kri: po vbodu v smrtni nevarnosti

V torek dopoldne je v našem glavnem mestu tekla kri. Obračun med vpletenima bi se kmalu končal tragično, 36-letni moški je bil včeraj namreč po podatkih policistov še v smrtni nevarnosti.

»Včeraj okoli 16. ure smo bili obveščeni o dogodku na območju Viča, v katerem je bil huje poškodovan 36-letni moški. Po do zdaj zbranih obvestilih je prišlo do spora med dvema osebama, pri čemer je 27-letni osumljenec z ostrim predmetom zabodel oškodovanca in ga huje poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v urgentni blok Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo in ostaja na zdravljenju,« je o dogodku povedal Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik ljubljanskih policistov.

Osumljenec je bil po njegovih besedah takoj po dogodku prijet, odvzeli so mu prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. »Policisti o vseh okoliščinah zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo,« je še pojasnil Tomaževic.

Po naših podatkih sta se 27- in 36-letnik poznala, policisti pa so se s 27-letnim storilcem že srečali, vendar ne zaradi nasilja, temveč zaradi t. i. premoženjskih kaznivih dejanj.