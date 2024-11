V enem dnevu kar šest vlomov

Policisti Policijske uprave Ljubljana so v četrtek obravnavali šest vlomov v stanovanjske hiše in druge prostore. V Šiški so nepridipravi vlomili v hišo in ukradli nakit, s čimer so lastnika oškodovali za nekaj tisoč evrov. Za nekaj tisoč evrov so lastnika oškodovali tudi zlikovci, ki so nepovabljeni vstopili v hišo na Viču ter s seboj odnesli denar in mobilni telefon.

Prav tako na Viču je brez nakita ostal še en občan, vlomilci so mu povzročili za 4000 evrov škode. Vlomilci so bili dejavni tudi v Grosuplju, kjer so iz stanovanjske hiše odnesli denar in nakit ter lastniku povzročili za okrog 1100 evrov škode.

V Kočevju so se medtem lotili skladiščnih prostorov podjetja in prostorov društva. Iz prvega so neznano kam odnesli električne vodnike ter podjetje oškodovali za nekaj evrskih tisočakov, iz prostorov društva pa so ukradli denar. Škode je za 150 evrov.

Policisti občane ob tem ponovno pozivajo, naj v času počitnic, četudi od doma odidejo le za krajši čas, dosledno zaklepajo vrata in zapirajo okna. »Pozorni bodite na neznane osebe in vozila, ki bi si ogledovale vašo okolico in bi se lahko pripravljale na izvršitev kaznivega ravnanja. Zapomnite si podatke o znamki in registrski tablici vozila ali opis sumljive osebe, saj ti podatki policistom lahko bistveno pripomorejo k uspešni preiskavi kaznivega dejanja, v kolikor bi do takega dejanja prišlo,« še opozarjajo policisti.