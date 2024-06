V avtomobilu našla eksploziv! Prišli so gasilci in specialna enota

Včeraj, 27. 6., okoli pol enajste ure dopoldne je celjske policiste kontaktirala občanka, ki je v svojem vozilu našla eksplozivno telo.

Prevozno sredstvo je pred tem uporabljala druga oseba. V sodelovanju z gasilci so možje v modrem nemudoma zavarovali širšo okolico in onemogočili dostop do vozila. Starejše eksplozivno telo so varno odstranili pripadniki Specialne enote policije.

»V vozilu smo v nadaljevanju našli še več nabojev in pripomočke za predelavo eksplozivnega telesa. V omenjenem primeru nadaljujemo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivih dejanj grožnje in nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva,« so sporočili s PU Celje.

