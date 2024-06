Bankomati v Ljubljani na Parmski cesti, Jakčevi in Sojerjevi ulici ter na naslovu Nove Fužine so bili v zaporedju več dni od sredine maja do sredine junija tarča predrznih tatičev. Zdi se, kot da so ti prav pri bankomatu na Sojerjevi ulici v Mercatorju, v katerega je bilo prvič vlomljeno 31. maja, čakali na to, da ga popravijo. Nad njim so se namreč že spet znesli 5. junija. Če jim v prvo ni uspelo odnesti ničesar, so imeli v drugo več sreče. Tistega junijskega dne so si po naših podatkih lahko postregli s kar 20.360 evri, banki pa hkrati povzročili še za dodatnih 15.000 evrov materialne škode...