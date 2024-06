Otroku v rokah eksplodirala granata

»Zaslišala se je eksplozija. Takoj sem šel preverit, kaj se dogaja. Videl sem, kako na tleh nepremično leži otrok, ves krvav.« S temi besedami je sredino dogajanje na obcestnem počivališču med hrvaškima krajema Bilišan in Bogatnik na širšem območju Knina opisal 60-letni domačin Slobodan Oluić.

Razen tega, da je devetletni deček iz Češke, ki se je skupaj z družino mudil v tem delu Hrvaške, umrl na kraju dogodka, sprva ni bilo znano, kaj se je zgodilo. Šele natančna policijska preiskava je razkrila, da ga je ubila eksplozivna naprava, po poročanju hrvaških medijev granata ročnega minometa.

Policija pravi, da je granato prinesel iz avta.

Potem ko se je družina zaradi okvare vozila ustavila na počivališču, je deček izstopil iz avtomobila in s seboj vzel eksplozivno napravo, ki naj bi jo prej našli na območju vojaškega poligona in pospravili v avto. Gibanje na tistem območju je sicer omejeno. A dečkov 46-letni oče je vseeno zapeljal tja, čeprav so bile pred vhodom postavljene table z opozorili tako v hrvaškem kot v angleškem jeziku.

Devetletnik naj bi se po tem, ko je z granato v roki izstopil iz vozila, z njo igral. Menda naj bi z njo udarjal po asfaltu. To je bilo očitno dovolj, da jo je aktiviral. V eksploziji je umrl, dve ženski sta bili huje poškodovani, še en moški pa lažje, so po opravljeni preiskavi sporočili z zadrske policijske uprave. Ženski sta še vedno na zdravljenju v bolnišnici v Zadru, 39-letnega moškega pa so odpustili v domačo oskrbo. Dečkov oče je osumljen kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, življenja in premoženja. Po preiskavi je policija proti njemu podala kazensko ovadbo.