V avtobusu groze trije mrtvi, tako hude prometne v Prekmurju še niso obravnavali (FOTO)

Prebivalce Beltincev in Murske Sobote so včeraj zjutraj prebudile sirene reševalnih, gasilskih in policijskih vozil. Hiteli so proti pomurski avtocesti, natančneje odseku med Gančani in Lipovci, kjer se je pripetila huda prometna nesreča, kakršne v Prekmurju, vsaj po osamosvojitvi Slovenije, še niso obravnavali.

»Ob 5.18 se je na pomurski avtocesti pri izvozu Gančani zgodila huda prometna nesreča avtobusa, v kateri so zaradi poškodb umrli trije ljudje. Poškodovanih je bilo enajst, sedem so jih reševalci NMP oskrbeli na kraju nesreče, štiri pa odpeljali v bolnišnico Rakičan. Gasilci IGE Nafta Lendava in PGD Murska Sobota so s tehničnim posegom tri preminule izvlekli izpod avtobusa, zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter pomagali drugim enotam,« so poročali z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Prevrnil se je na bok

Že pred tem je tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš potrdila, da se je zgodila huda prometna nesreča »na pomurski avtocesti med Gančani in Mursko Soboto, v smeri proti Murski Soboti, v kateri je bil udeležen avtobus z romunskimi registrskimi oznakami. Po prvih podatkih sta v nesreči najmanj dve osebi izgubili življenje, več pa je poškodovanih. Ogled kraja prometne nesreče trenutno poteka.« Dodala je, da je bila pomurska avtocesta v smeri proti Murski Soboti oziroma Mariboru dlje v celoti zaprta. Pozneje pa so s PU Murska Sobota dodali še, da je umrla tudi tretja oseba iz avtobusa. Za informacije o ponesrečencih in številu poškodovanih smo se obrnili tudi na direktorja Splošne bolnišnice Murska Sobota Daniela Grabarja, dr. med., ki je potrdil, da so na na kraju nesreče oziroma na poti v bolnišnico umrli trije ljudje, reševalci pa so na urgenco pripeljali še tri resno poškodovane paciente, ki jih je bilo treba nemudoma oskrbeti: »Zaenkrat so zunaj smrtne nevarnosti, so pa kar resne poškodbe, ki zahtevajo nadaljnjo diagnostiko in zdravljenje v bolnišnici.«

Kot je po prvih izsledkih preiskave sporočila Rauševa, je prometno nesrečo povzročil voznik, ko je zapeljal desno z vozišča, tam pa se je avtobus s priklopnikom prevrnil na bok v jarek: »V avtobusu je bilo 29 oseb, od tega 26 potnikov in trije šoferji.« Ogled prometne nesreče je vodila dežurna preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Murski Soboti Natalija Goldinskij Husar ter odredila izredni tehnični pregled avtobusa in strokovni pregled za šoferje. Policisti o prometni nesreči še zbirajo obvestila. Za preostale potnike je poskrbela Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), odpeljali so jih na njihov sedež. V primerih, ko gre za tuje državljane, je treba počakati na prevajalce, da se zadeve ustrezno urejajo naprej.

Kot rečeno, v Prekmurju po osamosvojitvi niso zabeležili niti ene prometne nesreče, v kateri bi naenkrat umrli trije udeleženci, se je pa zgodila v sosednji Prlekiji: avgusta 2001 so na železniških tirih med Ljutomerom in Banovci v avtomobilu umrli trije ljudje.