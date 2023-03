Umrl pod deblom

V sredo okoli 10.30 se je pri sečnji dreves v gozdu v okolici Pijave Gorice smrtno ponesrečil 74-letni moški. S 73-letnim lastnikom gozda je podiral drevesa, pri čemer je odžagano deblo padlo nanj in ga tako hudo poškodovalo, da je takoj umrl, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled, udeležila sta se ga dežurni preiskovalni sodnik in tožilec. Nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah ter okoliščinah obvestili pristojno tožilstvo.

Policisti zbirajo podatke glede suma kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Pri zlaganju drv

Okoli 10.30 pa je na območju Križa pri Komendi traktor prevozil moškega. Pri zlaganju drv s traktorskega priključka je traktor brez nadzora odpeljal po klančini. Moški ga je poskušal ustaviti, pri tem pa padel pod kolo in se laže poškodoval. Policisti so opravili ogled in bodo dogodek ustrezno zaznamovali.

Še prej, bilo je okoli devete dopoldne, so škofjeloške policiste obvestili o delovni nesreči v enem izmed podjetij. Med delom s stružnico se je poškodoval 61-letni moški. Prvo pomoč mu je ponudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti so opravili ogled in obvestili delovnega inšpektorja. O okoliščinah nesreče še zbirajo obvestila in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.