Ubita babica Majo navdušila za petje: pred dnevi jo je pokončala z nožem (VIDEO)

Po neuradnih podatkih je policija zaradi uboja 85-letnice v Bertokih pridržala njeno vnukinjo, primorsko pevko. V torek zvečer je babicovečkrat zabodla z nožem in ji prizadejala tako hude rane, da je ta umrla.»Maja Tripar je obalna pevka. Nastopanje in petje je že od malih nog spoznavala v zborih in orkestrih, od vrtca pa do srednje šole, kasneje na manjših lokalnih odrih, kar jo je poneslo tudi na male televizijske ekrane,« o domnevni osumljenki piše (nelektorirano) na njeni strani na facebooku. »Kot vokalistka že vrsto let sodeluje s priznanimi in vidnejšimi primorskimi glasbeniki, tako na nastopih kot v studiih. Posebej pomembno je bilo pri njenem glasbenem ustvarjanju tudi srečanje s profesorjemin. Sicer pa pravi, da je ponosna, da je s Šturlami in ostalimi glasbenimi zasedbami, kot soinzasedla mesto ob njih na glasbenem odru.« Sodelovala je tudi sinV več intervjujih je 31-letna Maja, ki jo opisujejo kot nekonfliktno osebo, povedala, da jo je prav babica navdušila za petje