Znane podrobnosti zločina v Bertokih: oster predmet je v rokah držala 31-letnica

O dogodku, ki je Slovenijo spet zavil v črnino, je spregovoril vodja sektorja kriminalistične policije pri PU Koper. Kot je znano, je bila koprska policija sinoči obveščena o smrti 85-letne ženske. Zdravnik je na kraju potrdil smrt, kriminalisti pa so ugotovili, da gre za sum uboja. Po neuradnih informacijah je vnukinja ubila babico. »Včeraj smo dobili obvestilo moškega iz Bertokov, da je v stanovanjski hiši našel mrtvo žensko. Tja so bili napoteni policisti in reševalci, ugotovljeno pa je bilo, da je smrt nastopila zaradi posledic kaznivega dejanja.«Ponoči so prostost vzeli 31-letni državljanki Slovenije, ki jo sumijo storitve kaznivega dejanja uboja, za katero je predpisana zaporna kazen od pet do 15 let. Ujeli so jo na območju policijske uprave Koper in je v policijskem pridržanju. Motiv napada še ni znan, ženske pa doslej še niso obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja.Z ogledom kraja zločina je bilo ugotovljeno, da je bil pri storitvi dejanja uporabljen oster predmet, a o samem načinu njegove uporabe še ne morejo podrobneje govoriti, saj preiskava in obdukcija še potekata. Za zdaj se zdi, da storilka ni imela pomočnikov.