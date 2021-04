Bili smo na kraju zločina v Bertokih, kjer so našli mrtvo žensko (FOTO, VIDEO)

Na kraju zločina v Bertokih. FOTO: Moni Černe

Kot smo zjutraj pisali , je v torek zvečer v Bertokih prišlo do pretresljivega zločina. Moški je na domu našel 85-letno žensko. Policisti in kriminalisti sumijo, da gre za kaznivo dejanje uboja. Na podlagi zbranih obvestil so ponoči pridržali eno osebo. Radio Slovenija je sicer poročal, da naj bi po neuradnih informacijah babico ubila vnukinja.Na kraju dogodka so policisti brskali po smeteh in iskali dokaze, nam je sporočila naša dopisnicaVeč pojasnil bodo podali na popoldanski izjavi ob 13. uri, so sporočili iz PU Koper. Koliko bodo javnosti razkrili, bomo šele videli, saj kriminalistična preiskava še poteka.