Tujca si bosta zapomnila pot okoli Blejskega jezera, iščejo tri osebe

Kranjski policisti zbirajo informacije o treh za zdaj še neznanih osebah, ki so danes ponoči okoli 3. ure na sprehajalni poti okoli jezera v centru Bleda fizično napadli tujca in mu odvzeli torbico z dokumenti in gotovino. Pri tem so ga lažje poškodovali, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Kasneje je eden od storilcev pristopil še do drugega tujca in mu grozil z ostrim predmetom. Oškodovanec je pobegnil in v dogodku ni bil poškodovan, so še sporočili s PU Kranj.

Opisa za dve osebi nista znana

Za zdaj so s PU Kranj posredovali opis za eno osebo, opisa za ostali dve osebi nista znana. Policisti tako iščejo moškega, ki je visok okoli 190 centimetrov. Čez obraz je imel črno masko, oblečen je bil v črno dolgo majico in temne dolge hlače.

Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila o neznanih storilcih in o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vsem bodo obveščali pristojno državno tožilstvo. V kolikor kdorkoli karkoli ve o dogodku, ga policisti prosijo, da se z informacijami oglasi na najbližji policijski postaji oziroma pokliče na policijsko postajo Bled, na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.