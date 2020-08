Trojica, ki je padla v policijsko zasedo, ob dva milijona zaslužka

Dejan Ravš. FOTO: PU Murska Sobota

Poročali smo že, da so policisti opravili obsežno 'žetev' na polju v Benici pri reki Muri , ko so najprej v ponedeljek nedovoljeno indijsko konopljo poželi, v torek pa so bero spravljali v velike vreče in jih odvažali tudi s policijskim helikopterjem.Pomurski policisti so danes pojasnili ozadje akcije, med katero so zasegli 2650 sadik konoplje. Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto PU Murska Sobotaje povedal, da so policisti PP Lendava prišli do informacije, da je zunaj Benice večji nasad konoplje, zaradi česar so policisti in kriminalisti organizirali občasne zasede.Med zasedo 3. avgusta v popoldanskem času je bilo ugotovljeno, da so v nasad prišle tri osebe moškega spola, stare 40, 45 in 48 let, vsi slovenski državljani. Moškim je bila odvzeta prostost, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da so prav oni izvršili kaznivo dejanje neupravičena proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, za kar je zagrožena kazen zapora od enega do 10 let. Ob tem jim je bilo začasno zaseženo tudi vozilo, s katerim so se pripeljali.Ugotovljeno je bilo, da je v nasadu na otoku reke Mure 2650 sadik prepovedane konoplje, velikosti 80 do 110 centimetrov, ki so bile v nadaljnjem postopku zasežene. Rastline konoplje so bile skrbno negovane in gnojene, samo območje nasada pa skrbno pripravljeno za ta namen.Ker je bil dostop do nasada zelo otežen (neprehoden teren, močvirje, rokav reke Mure), so preiskovalcem pomagali tudi policisti letalske policijske enote.Preliminarni test na prepovedane droge je potrdil, da gre za konopljo, ki je z uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog na seznamu skupin prepovedanih drog razvrščena v II. skupino. Policija ocenjuje, da bi z navedeno količino rastlin in glede na to, kako so bile negovane, pridelali najmanj 600 kilogramov zelo kakovostne marihuane (posušeni vršički konoplje), katere vrednost na trgu znaša okoli 2.000.000 evrov.Osumljeni so bili s kazensko ovadbo 5. avgusta privedeni pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ta pa je zoper vse tri odredil pripor.