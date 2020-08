Velike vreče konoplje odvažali tudi s helikopterjem (FOTO)

V Pomurju se ne spominjajo tako obsežne žetve konoplje. FOTO: Oste Bakal

Medtem ko pridni kmetovalci na pomurskih ravnicah, počasi končujejo žetev krušnih žit, sedaj počasi polja »zasedajo« možje v modrem, ki imajo opravka s pridelki, ki niso dovoljeni na našem območju. Tako je kar zanimivo in predvsem nevsakdanje bilo torkovo popoldansko dogajanje ob naselju Benica, v bližini reke Mure, dober streljaj iz Lendave.Policisti so namreč predhodni dan poželi domnevno nedovoljeno indijsko konopljo, v torek pa so bero spravljali v »jumbo« vreče in jih odvažali kar s policijskim helikopterjem. Neuradno naj bi bilo kar dvajset velikih vreč pridelka, ki bo najverjetneje uničen. Kdo je lastnik pridelka zaenkrat ni znano, čeprav naj bi policisti že imeli v mislih ljudi, ki bodo odgovarjali za nečedno početje. Poleg izgube pridelka in s tem zaslužka pa tudi sankcije za pridelovalce prepovedanih drog ne bodo od muh. Neuradno naj bi sicer šlo za storilce z območja Štajerske, ki naj bi v primeru uspešne prodaja pridelka, iztržili vsaj 1,3 milijona evrov. Trije moški naj bi bili že za zapahi...Na Policijski upravi Murska Sobota zaradi interesa preiskave dogodka ne komentirajo, so pa potrdili, da gre za dalj časa trajajoče spremljanje in operacijo, ki pa tudi z žetvijo ni končana. »Policisti PP Lendava, skupaj s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota obravnavajo kaznivo dejanje neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog«, so sporočili s PU Murska Sobota.Torej, v vsakem primeru bo več znanega jutri, ko bodo na PU Murska Sobota, predstavili ugotovitve kriminalistične preiskave.