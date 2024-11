Trije so se stlačili na moped in trčili v avtobus, z najstnikoma je hudo

Policisti so v četrtek okrog 21. ure v Hrvatinih s službenim vozilom ustavljali moped, na katerem ni bilo nameščene registrske tablice, poleg tega so se na vozilu prevažali kar trije. Voznik mopeda znakov policistov ni upošteval, vozil je naprej v smeri proti Kolombanu, nato pa v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčil v avtobus, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

Petinpetdesetletni voznik avtobusa se je na vse pretege trudil, da bi se mopedu ognil, umikal se je v desno, a je 15-letnik, ki je upravljal z mopedom, kljub temu trčil vanj.

Brez čelad

Ko so na prizorišče nesreče prispeli policisti, so ugotovili, da omenjeni 15-letnik nima vozniškega dovoljenja in sploh ne bi smel voziti mopeda, z njim pa sta bila na vozilu še en 15-letnik in 16-letnik, nihče od njiju ni nosil zaščitne čelade.

V prometni nesreči sta 15-letni voznik mopeda in 16-letni sopotnik utrpela hude telesne poškodbe, 15-letni sopotnik pa se je lažje telesno poškodoval. Vse tri so reševalci odpeljali v izolsko bolnišnico. Zoper 15-letnega voznika mopeda bo podana kazenska ovadba, so sporočili s Policijske uprave Koper..