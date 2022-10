Trčili sta zaradi mačke in divjadi

Da je treba imeti med vožnjo ves čas oči na pecljih tudi zaradi živali, ki lahko zaidejo na cestišče, sta na Ajdovskem v nedeljo oziroma v noči na ponedeljek spoznali kolesarka in voznica avta. Prva je v nedeljo ob 17. uri peljala kolo iz Kamenj proti naselju Potoče. Med vožnjo je 31-letnici pred kolo pritekla mačka. Kolesarka se je izogibala trčenju, a padla ter se poškodovala. Zdravniško pomoč so ji sprva dali v ZD Ajdovščina, nato pa jo napotili na nadaljnji pregled v šempetrsko bolnišnico.

Ponoči, pet minut po polnoči, je 33-letna voznica osebnega avtomobila vozila po regionalni cesti iz Vrtovina proti naselju Selo. Med vožnjo ji je v levem ovinku z desne strani skočila na cesto divjad, zaradi česar je sunkovito zavila na nasprotno smerno vozišče in izgubila nadzor nad vozilom. Posledično je zapeljala na strmo travnato brežino in trčila v drevo. V trčenju je bila poškodovana, na srečo lažje.

»Na kraju samem so poleg policistov PP Ajdovščina posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in reševalci NMP ZD Ajdovščina, ki so voznico oskrbeli. Policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva okoliščin nezgode podali ustrezen ukrep,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica.